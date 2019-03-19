В Калининградской области предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора

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В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области предупредили о мошенниках, которые обращаются по телефону к субъектам предпринимательской деятельности и предлагают приобрести документы, представление которых в рамках внеплановых проверок является обязательным. Об этом сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора
  • ©pixabay.com

Указанные лица представляются сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора.

На самом деле их обращения не связаны с деятельностью ведомства и его территориальных органов.

Эти действия неустановленных лиц носят мошеннический характер и образуют состав преступления по статье 159 Уголовного кодекса.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске вынесли приговор организаторам двух финансовых пирамид.

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