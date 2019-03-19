В Калининградской области предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора
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Указанные лица представляются сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора.
На самом деле их обращения не связаны с деятельностью ведомства и его территориальных органов.
Эти действия неустановленных лиц носят мошеннический характер и образуют состав преступления по статье 159 Уголовного кодекса.
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