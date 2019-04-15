В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
«На 590-м километре трассы столкнулись Lada Largus и грузовик Mazda, имеются пять погибших», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Отмечается, что в ликвидации последствий аварии участвовали 29 человек личного состава и восемь единиц техники.
Ранее при столкновении двух автомобилей на Университетском проспекте в Москве погиб один человек.
В марте URA.RU сообщало, что в результате аварии с участием четырёх автомобилей на Екатеринбургской кольцевой автодороге погибли два человека.