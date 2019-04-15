В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

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При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пензенской области.

«На 590-м километре трассы столкнулись Lada Largus и грузовик Mazda, имеются пять погибших», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Отмечается, что в ликвидации последствий аварии участвовали 29 человек личного состава и восемь единиц техники.

Ранее при столкновении двух автомобилей на Университетском проспекте в Москве погиб один человек.

В марте URA.RU сообщало, что в результате аварии с участием четырёх автомобилей на Екатеринбургской кольцевой автодороге погибли два человека.

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