Депутат Госдумы объяснил, кто имеет право на перерасчёт пенсий

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Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, кто может рассчитывать на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтённого рабочего стажа. По его словам, в основном этот вопрос касается жителей регионов.

«Эта проблема очень острая, особенно для таких регионов, как Свердловская область, где много вредных производств... Это ветераны всех крупных предприятий: металлургических, шахт, военных производств», — сказал он в беседе с URA.RU.

По словам Ионина, житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчёта пенсии за 12 лет, мужчина работал в тяжёлых условиях на Крайнем Севере.

Похожий случай был в Нижнем Тагиле, когда электросварщик получил 100 тыс. рублей.

«Рабочему Нижнетагильского металлургического комбината добавили к ежемесячным выплатам 1600 рублей и вернули 81 тыс. рублей», — отметил депутат.

Помимо сотрудников вредных производств, на прибавки к пенсии имеют право и те, кто «служил в армии, находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребёнком, ухаживал за инвалидами или был сам временно нетрудоспособен и получал пособие», подчеркнул Ионин.

Ранее в ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию.

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