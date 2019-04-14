Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

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Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
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«Теперь верхнее строение двухпутной железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с двух берегов: бригады двигаются навстречу друг другу», — приводит ТАСС сообщение.

В настоящий момент на мосту уложено почти 22 км из 38 км рельсошпальной решётки. Как ожидается, железная дорога и подходы к ней заработают в декабре 2019 года.

В конце марта сообщалось, что строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами.

Как отмечалось, это 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах. При этом более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла).

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