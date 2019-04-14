Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«Теперь верхнее строение двухпутной железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с двух берегов: бригады двигаются навстречу друг другу», — приводит ТАСС сообщение.

В настоящий момент на мосту уложено почти 22 км из 38 км рельсошпальной решётки. Как ожидается, железная дорога и подходы к ней заработают в декабре 2019 года.

В конце марта сообщалось, что строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами.

Как отмечалось, это 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах. При этом более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла).