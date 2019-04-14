Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
- @Krymsky_bridge
«Теперь верхнее строение двухпутной железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с двух берегов: бригады двигаются навстречу друг другу», — приводит ТАСС сообщение.
В настоящий момент на мосту уложено почти 22 км из 38 км рельсошпальной решётки. Как ожидается, железная дорога и подходы к ней заработают в декабре 2019 года.
В конце марта сообщалось, что строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами.
Как отмечалось, это 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах. При этом более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла).