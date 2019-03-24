Строители Крымского моста соединили берега железнодорожными пролётами

Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«Собраны все пролётные строения железнодорожной части Крымского моста», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, это 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах. При этом более 6 км пролётов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла).

Завершающим стал почти 64-метровый пролёт между опорами 219 и 220. Всего же у сооружения 306 железнодорожных пролётных строений с двумя блоками у каждого.

Ранее сообщалось, что на мосту уложили половину рельсов.