Чубайс прокомментировал фразу «Во всём виноват Чубайс»
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- РИА Новости
«У меня высокий отрицательный рейтинг... Если ты пнул (человека. — RT) с отрицательным рейтингом, ты получил позитив», — цитирует его РИА Новости.
Он также признал, что в 90-е годы миллионы россиян переживали «тяжелейший период». По словам Чубайса, он не хотел бы быть на месте «виновного», но смирился с этим.
«В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», — добавил глава «Роснано».
В 90-х годах Чубайс сначала занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом, работал заместителем председателя правительства, затем руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов.
В середине января Чубайс заявил, что из-за низкой стоимости электроэнергии Россия является одной из наиболее энергорасточительных стран в мире.
Он также назвал Россию и её жителей бедными.