Чубайс прокомментировал фразу «Во всём виноват Чубайс»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы фразу «Во всём виноват Чубайс».

«У меня высокий отрицательный рейтинг... Если ты пнул (человека. — RT) с отрицательным рейтингом, ты получил позитив», — цитирует его РИА Новости.

Он также признал, что в 90-е годы миллионы россиян переживали «тяжелейший период». По словам Чубайса, он не хотел бы быть на месте «виновного», но смирился с этим.

«В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», — добавил глава «Роснано».

В 90-х годах Чубайс сначала занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом, работал заместителем председателя правительства, затем руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов.

В середине января Чубайс заявил, что из-за низкой стоимости электроэнергии Россия является одной из наиболее энергорасточительных стран в мире.

Он также назвал Россию и её жителей бедными.