«Ночные волки» отпраздновали День космонавтики в ГИКЦ имени Титова

Александр Залдостанов, лидер международного мотоклуба «Ночные волки», 13 апреля прибыл в Краснознаменск и посетил Главный испытательный космический центр (ГИКЦ) им. Германа Титова в командном пункте и центре управления 15-й армии Воздушно-космических сил России особого назначения.

«Надо отметить, что этот День космонавтики и 58-я годовщина гагаринского полёта, которые достаточно скромно отмечает страна, приходятся на полувековой юбилей, который готовятся отпраздновать США — 50-летие полёта корабля «Аполлон-11», в результате которого Нил Армстронг 21 июля 1969 года впервые ступил на поверхность Луны. Можете не сомневаться, что свой юбилей американцы используют по полной!» — отметил Залдостанов.

В связи с этим, по его словам, российские байкеры продолжат популяризировать достижения страны, в частности, в рамках проекта «Дороги Победы», байк-шоу в Севастополе и детских новогодних праздников.

В феврале сотрудники МЧС и члены мотоклуба «Ночные волки» расстелили на озере Байкал российский флаг общей площадью 1423 квадратных метра.

Событие попало в Книгу рекордов России — это самый большой государственный флаг, развёрнутый на самом большом и глубоком пресноводном озере.