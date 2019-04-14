Милонов обратился в полицию после конфликта в Петербурге

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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки в Санкт-Петербурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.
Милонов обратился в полицию после конфликта в Петербурге
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Отмечается, что конфликт произошёл 13 апреля из-за «незаконных действий сотрудников штрафстоянки».

В пресс-службе уточнили, что Милонов помогал своему товарищу, так как эвакуированный сотрудниками штрафстоянки автомобиль оказался «серьёзно повреждён именно из-за неправильной технологии эвакуации». 

«Неадекватные, незаконные действия сотрудников (штрафстоянки) вынудили его обратиться просто по телефону в полицию. Она приехала, и там были составлены уже другие акты», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Милонов в соцсетях прокомментировал ЧП с его участием на спецстоянке в Санкт-Петербурге.

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