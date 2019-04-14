Милонов рассказал подробности инцидента на стоянке в Петербурге

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов на своей странице в Instagram прокомментировал ЧП с его участием на спецстоянке в Санкт-Петербурге.
Милонов рассказал подробности инцидента на стоянке в Петербурге
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По словам Милонова, конфликт начался с того, что автомобиль его товарища эвакуировали. Впоследствии народный избранник решил оказать содействие знакомому.

«Обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм. Платная эвакуация — наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать», — написал он, заявив о намерении выступить с соответствующей инициативой перед врио губернатора региона Александром Бегловым.

Ранее СМИ передавали, что в Санкт-Петербурге вечером 13 апреля сотрудник одной из спецстоянок города избил Милонова.

В марте URA.RU сообщало, что музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, рассказал о ситуации с компенсацией по делу об избиении. 

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