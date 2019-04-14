СМИ сообщили о нападении на Милонова в Санкт-Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга в субботу, 13 апреля, сотрудник одной из спецстоянок города избил депутата Государственной думы Виталия Милонова, передаёт портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным портала, после ЧП Милонов обратился в отделение полиции с заявлением.

Отмечается, что телесные повреждения депутату нанёс «31-летний старший администратор стоянки».

В разговоре с 78.ru Милонов подтвердил произошедшее.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.

В марте URA.RU передавало, что музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, рассказал о ситуации с компенсацией по делу об избиении.