СМИ сообщили о нападении на Милонова в Санкт-Петербурге

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В Кировском районе Санкт-Петербурга в субботу, 13 апреля, сотрудник одной из спецстоянок города избил депутата Государственной думы Виталия Милонова, передаёт портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
СМИ сообщили о нападении на Милонова в Санкт-Петербурге
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По данным портала, после ЧП Милонов обратился в отделение полиции с заявлением.

Отмечается, что телесные повреждения депутату нанёс «31-летний старший администратор стоянки».

В разговоре с 78.ru Милонов подтвердил произошедшее.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента. 

В марте URA.RU передавало, что музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, рассказал о ситуации с компенсацией по делу об избиении. 

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