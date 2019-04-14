В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

«Сегодня на заднем сиденье автомобиля, припаркованного вблизи одного из домов по улице Лебедянской в Москве, с огнестрельным ранением в живот обнаружено тело 32-летнего уроженца ближнего зарубежья», — указано в сообщении.

Отмечается, что 36-летний знакомый погибшего был госпитализирован с касательным ранением головы.

По данным СК, ночью возле посёлка Измайлово в Ленинском районе Подмосковья между группой людей произошёл конфликт на почве возврата денег за некачественный товар.

«В результате неизвестный произвёл не менее трёх выстрелов из неустановленного оружия в оппонента и его знакомого», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на источник сообщал, что обвиняемому в убийстве 16-летней спортсменки в Самарской области продлили арест до 23 мая.