СМИ: Обвиняемому в убийстве 16-летней спортсменки в Самарской области продлили арест до 23 мая

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Обвиняемому в убийстве 16-летней спортсменки в Самарской области продлили арест до 23 мая, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
СМИ: Обвиняемому в убийстве 16-летней спортсменки в Самарской области продлили арест до 23 мая
  • РИА Новости

«За это время следователи планируют уточнить недостающие детали в расследовании, составить окончательное обвинительное заключение по делу и передать его в суд», — заявил он.

По словам источника, уголовное дело завели по статье «Убийство», других фактов преступной деятельности не обнаружено.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве 16-летней спортсменки передано в центральный аппарат СК.

Тело девушки с колото-резаными ранениями было обнаружено вечером 23 декабря.

URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвиняемой в убийстве дочери.

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