СМИ: Обвиняемому в убийстве 16-летней спортсменки в Самарской области продлили арест до 23 мая
- РИА Новости
«За это время следователи планируют уточнить недостающие детали в расследовании, составить окончательное обвинительное заключение по делу и передать его в суд», — заявил он.
По словам источника, уголовное дело завели по статье «Убийство», других фактов преступной деятельности не обнаружено.
Ранее сообщалось, что дело об убийстве 16-летней спортсменки передано в центральный аппарат СК.
Тело девушки с колото-резаными ранениями было обнаружено вечером 23 декабря.
URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвиняемой в убийстве дочери.