В Пермском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвиняемой в убийстве дочери

В Чайковском суд направил на принудительное лечение женщину, обвиняемую в убийстве 18-летней дочери. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю.

РИА Новости

Преступление было совершено в августе 2018 года. 49-летняя женщина нанесла спящей дочери удары топором и сбежала. Её задержали на вокзале в Ижевске. Комиссия с участием экспертов-психиатров рекомендовала суду освободить обвиняемую от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение. Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирске организовали проверку из-за самовольного ухода социально опасного пациента из психиатрической больницы.