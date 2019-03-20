В Пермском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвиняемой в убийстве дочери

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В Чайковском суд направил на принудительное лечение женщину, обвиняемую в убийстве 18-летней дочери. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю.
В Пермском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвиняемой в убийстве дочери
  • РИА Новости

Преступление было совершено в августе 2018 года.

49-летняя женщина нанесла спящей дочери удары топором и сбежала. Её задержали на вокзале в Ижевске.

Комиссия с участием экспертов-психиатров рекомендовала суду освободить обвиняемую от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирске организовали проверку из-за самовольного ухода социально опасного пациента из психиатрической больницы.

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