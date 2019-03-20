В Пермском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвиняемой в убийстве дочери
- РИА Новости
Преступление было совершено в августе 2018 года.
49-летняя женщина нанесла спящей дочери удары топором и сбежала. Её задержали на вокзале в Ижевске.
Комиссия с участием экспертов-психиатров рекомендовала суду освободить обвиняемую от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.
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