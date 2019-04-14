Санько о победе в конкурсе «Мисс Россия — 2019»: думаю, что это сон

Дорогие мои!!! Не передать словами,как я счастлива!!! До сих пор думаю,что это сон 🙌🏼 @miss_russia_org Осуществляет все самые яркие и заветные мечты!! Все Будто в сказке🧚🏼‍♀️ Спасибо Всем за поддержку, Я всех очень сильно люблю ❤️ #missrussia2019 #миссроссия2019

Публикация от ⠀⠀⠀⠀А Л И Н А 👑С А Н Ь К О (@ms.alinasanko) 13 Апр 2019 в 7:49 PDT