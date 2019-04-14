Санько о победе в конкурсе «Мисс Россия — 2019»: думаю, что это сон

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Алина Санько из Ростовской области, завоевавшая титул «Мисс Россия — 2019», на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировала произошедшее.
Санько о победе в конкурсе «Мисс Россия — 2019»: думаю, что это сон
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Дорогие мои! Не передать словами, как я счастлива! До сих пор думаю, что это сон... Всё будто в сказке‍... Спасибо всем за поддержку», — написала она. 

Финал мероприятия состоялся 13 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса «Мисс Россия — 2019» стала Алина Санько.

Первой вице-мисс страны стала Арина Верина из Екатеринбурга.

В номинации «Народный выбор» победу одержала Елена Пановикова из Тобольска.

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