Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой

Ксения Паленова, занявшая второе место на конкурсе «Мисс Москва — 2018», получила корону и титул победительницы.

«Мы передаём корону девочке очень достойной», — приводит слова директора конкурса Татьяны Андреевой-Фальк РИА Новости.

Паленова отметила, что готова исполнять все условия контракта.

«Пускай всё получилось не сразу, пускай после таких событий, но тем не менее я была счастлива», — сказала она.

Ранее стало известно, что победительницу «Мисс Москва — 2018» Алесю Семеренко лишили титула впервые в истории конкурса.

По словам организаторов, такое решение было принято из-за «полного несоблюдения условий договора».