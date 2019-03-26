Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой
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- РИА Новости
«Мы передаём корону девочке очень достойной», — приводит слова директора конкурса Татьяны Андреевой-Фальк РИА Новости.
Паленова отметила, что готова исполнять все условия контракта.
«Пускай всё получилось не сразу, пускай после таких событий, но тем не менее я была счастлива», — сказала она.
Ранее стало известно, что победительницу «Мисс Москва — 2018» Алесю Семеренко лишили титула впервые в истории конкурса.
По словам организаторов, такое решение было принято из-за «полного несоблюдения условий договора».