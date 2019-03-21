Победительницу «Мисс Москва» лишили титула впервые в истории конкурса

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Организаторы конкурса красоты «Мисс Москва» впервые в истории лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко. Об этом сообщили на странице конкурса в Instagram.
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула впервые в истории конкурса
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва — 2018» — лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такое происходит впервые за 23 года существования конкурса.

«Согласно правилам конкурса главный титул «Мисс Москва — 2018» и корона переходят первой вице-мисс Ксении Паленовой», — подчеркнули организаторы.

В декабре 2018 года Семеренко прокомментировала свой успех в беседе с kp.ru.

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