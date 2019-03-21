Победительницу «Мисс Москва» лишили титула впервые в истории конкурса

Организаторы конкурса красоты «Мисс Москва» впервые в истории лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко. Об этом сообщили на странице конкурса в Instagram.

© Агентство городских новостей «Москва»

«Победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва — 2018» — лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора», — говорится в сообщении. Как отмечается, такое происходит впервые за 23 года существования конкурса. «Согласно правилам конкурса главный титул «Мисс Москва — 2018» и корона переходят первой вице-мисс Ксении Паленовой», — подчеркнули организаторы. В декабре 2018 года Семеренко прокомментировала свой успех в беседе с kp.ru.