Победительницу «Мисс Москва» лишили титула впервые в истории конкурса
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«Победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва — 2018» — лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора», — говорится в сообщении.
Как отмечается, такое происходит впервые за 23 года существования конкурса.
«Согласно правилам конкурса главный титул «Мисс Москва — 2018» и корона переходят первой вице-мисс Ксении Паленовой», — подчеркнули организаторы.
В декабре 2018 года Семеренко прокомментировала свой успех в беседе с kp.ru.