В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.
«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
По его словам, крымская сторона будет «работать над приездом сирийских пациентов».
Он добавил, что в настоящее время составляются списки пациентов.
В марте в Крым прибыла делегация журналистов из девяти стран.