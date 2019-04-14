В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение

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Власти Крыма пригласили 50 сирийских детей и более 30 военнослужащих САР, пострадавших в результате боевых действий, пройти лечение и реабилитацию на полуострове.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.

По его словам, крымская сторона будет «работать над приездом сирийских пациентов».

Он добавил, что в настоящее время составляются списки пациентов.

В марте в Крым прибыла делегация журналистов из девяти стран.

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