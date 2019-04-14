Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Автор системы по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на коллегу умершего Александра Церюту.

Уточняется, что Кадочников умер 13 апреля. Он был награждён «Орденом Почёта», благодарностью «За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству», а также благодарностью Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина. С 1962 года Кадочников занимался подготовкой офицеров и военных специалистов для спецподразделений силовых структур страны. В конце марта URA.RU сообщило о смерти бывшего генерального конструктора ЦКБ «Трансмаш» Юрия Томашова.