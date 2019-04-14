Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Уточняется, что Кадочников умер 13 апреля.
Он был награждён «Орденом Почёта», благодарностью «За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству», а также благодарностью Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина.
С 1962 года Кадочников занимался подготовкой офицеров и военных специалистов для спецподразделений силовых структур страны.
В конце марта URA.RU сообщило о смерти бывшего генерального конструктора ЦКБ «Трансмаш» Юрия Томашова.