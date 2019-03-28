Умер создатель самоходной артиллерийской установки МСТА-С Юрий Томашов

Скончался бывший генеральный конструктор ЦКБ «Трансмаш» Юрий Томашов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Ему было 89 лет.

Именно на «Трансмаше» была создана самоходная артиллерийская установка МСТА-С.

Томашов начал работать на Уралмашзаводе в 1949 году. В 1978-м он стал главным конструктором ОКБ-3, с 1991 года — генеральным конструктором ЦКБ «Трансмаш», которое возглавлял до 2001-го.

Под его руководством и при личном участии были разработаны, в частности, шасси машин зенитно-ракетного комплекса 2К11 «Круг», 240-миллиметровый миномёт 2С4 изделия «Тюльпан», 152-миллиметровая самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С».

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске может появиться ещё один памятник конструктору Михаилу Калашникову.