В Ижевске может появиться ещё один памятник Калашникову

В Ижевске может появиться ещё один памятник конструктору Михаилу Калашникову, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу столицы Удмуртии.

Монумент намерены разместить на улице Карла Маркса.

«Калашников будет изображён молодым, в сержантской форме — таким, каким он приехал в Ижевск в 1948 году и когда занимался контролем за производством на Мотозаводе опытной партии автоматов АК-47», — заявил депутат гордумы Дмитрий Юданов на своей странице в Facebook.

В Ижевске есть несколько памятников Калашникову. Одна из скульптур расположена у музея в честь конструктора.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на празднование 100-летия Калашникова в Удмуртии направят более 600 млн рублей.