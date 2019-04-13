По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

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Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление МВД.
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, неустановленные сотрудники некоммерческого партнёрства РУСАДА с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года с целью хищения средств под предлогом оплаты за поставку оборудования «осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России — «мошенничество в особо крупном размере», — указали в полиции.

Ранее в РУСАДА подтвердили информацию о возможных хищениях прошлым руководством.

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