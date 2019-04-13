Корабли ТОФ начали совместные учения с ВМС Филиппин

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Корабли Тихоокеанского флота приступили к совместным учениям с филиппинскими Военно-морскими силами в Южно-Китайском море. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

Отмечается, что перед началом учений отряд кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», а также среднего морского танкера «Иркут» завершил программу неофициального визита в Манилу.

«После выхода из порта корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Филиппин в Южно-Китайском море приступили к проведению учения, в ходе которого отрабатываются вопросы совместного тактического маневрирования и организация связи», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что корабли ТОФ прибыли с неофициальным визитом в филиппинскую столицу Манилу.

В январе Пятый канал передавал, что отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода.

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