Корабли ТОФ прибыли с визитом в Манилу

Отряд Тихоокеанского флота России в составе двух больших противолодочных кораблей и морского танкера прибыл с неофициальным визитом в филиппинскую столицу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

«Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», среднего морского танкера «Иркут» прибыл с неофициальным визитом в столицу Республики Филиппины — Манилу», — указано в сообщении. В порту состоялась торжественная церемония встречи кораблей России. Как ожидается, визит кораблей Тихоокеанского флота в Манилу завершится 13 апреля. В январе Пятый канал передавал, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода.