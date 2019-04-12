В Кемеровской области проверяют сообщения о директоре школы, оскорбившей ученика
- РИА Новости
«Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента. Собранные материалы будут направлены в прокуратуру для принятия решения», — заявили в ведомстве.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой директор учебного заведения кричит на детей и оскорбляет одного из мальчиков. Департамент образования региона проверяет действия педагога.
В январе уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН прокомментировала инцидент с избиением восьмилетнего ребёнка на уроке физкультуры в Химках.