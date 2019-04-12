В Кемеровской области проверяют сообщения о директоре школы, оскорбившей ученика

В Кемеровской области проверяют сообщения о директоре школы, оскорбившей одного из учеников. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента. Собранные материалы будут направлены в прокуратуру для принятия решения», — заявили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой директор учебного заведения кричит на детей и оскорбляет одного из мальчиков. Департамент образования региона проверяет действия педагога.

В январе уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН прокомментировала инцидент с избиением восьмилетнего ребёнка на уроке физкультуры в Химках.