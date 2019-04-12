В администрации Новокузнецка проходят обыски по делу о мошенничестве

Следственные органы Кемеровской области проводят обыски в администрации Новокузнецка по делу о мошенничестве с муниципальной недвижимостью. Об этом сообщили в областном следственном управлении.

«В управлении по учёту и приватизации жилых помещений администрации города Новокузнецка проводятся обыски, изымается необходимая документация», — говорится в опубликованном заявлении на сайте управления.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

Уточняется, что расследуемое дело связано с фактом получения муниципального жилья жителем Новокузнецка, не состоявшим на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении.

По версии следствия, право собственности было оформлено под предлогом сноса аварийного жилья.

Таким образом, бюджету города был нанесён ущерб в размере 1,7 млн руб.

По результатам расследования следствие определит лиц, причастных к незаконной выдаче права на собственность.

Отмечается, что нарушение было выявлено прокуратурой в ходе проверки соблюдения федерального законодательства.

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