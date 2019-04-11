В Москве суд арестовал главу дагестанского района

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Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, подозреваемого по трём эпизодам крупной растраты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Отмечается, что чиновник будет находиться под стражей до 9 июня.

Как указывает сторона обвинения, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, незаконно на безвозмездной основе передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 гектара.

Предполагается, что рыночная стоимость участков может быть более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Джелилову было предъявлено обвинение в растрате.

9 марта Домодедовский суд Московской области арестовал бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга.

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