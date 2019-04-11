В Москве суд арестовал главу дагестанского района

Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, подозреваемого по трём эпизодам крупной растраты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Отмечается, что чиновник будет находиться под стражей до 9 июня.

Как указывает сторона обвинения, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, незаконно на безвозмездной основе передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 гектара.

Предполагается, что рыночная стоимость участков может быть более 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Джелилову было предъявлено обвинение в растрате.

9 марта Домодедовский суд Московской области арестовал бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга.