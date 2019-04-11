В Москве суд арестовал главу дагестанского района
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.
Отмечается, что чиновник будет находиться под стражей до 9 июня.
Как указывает сторона обвинения, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, незаконно на безвозмездной основе передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 гектара.
Предполагается, что рыночная стоимость участков может быть более 20 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Джелилову было предъявлено обвинение в растрате.
9 марта Домодедовский суд Московской области арестовал бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга.