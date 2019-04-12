Потерпевшие по делу «Зимней вишни» подали иски на 2,9 млрд рублей
- РИА Новости
Как напомнили в ведомстве, в результате ЧП погибли 60 человек, включая 37 детей, пострадали 147.
Кроме того, уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц более чем на 293 млн рублей.
«Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уголовное дело направлено в суд.
По данным следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки.