Потерпевшие по делу «Зимней вишни» подали иски на 2,9 млрд рублей

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Потерпевшие по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» подали гражданские иски на общую сумму почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Потерпевшие по делу «Зимней вишни» подали иски на 2,9 млрд рублей
  • РИА Новости

Как напомнили в ведомстве, в результате ЧП погибли 60 человек, включая 37 детей, пострадали 147.

Кроме того, уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц более чем на 293 млн рублей.

«Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело направлено в суд

По данным следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки.

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