Потерпевшие по делу «Зимней вишни» подали иски на 2,9 млрд рублей

Потерпевшие по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» подали гражданские иски на общую сумму почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

РИА Новости

Как напомнили в ведомстве, в результате ЧП погибли 60 человек, включая 37 детей, пострадали 147. Кроме того, уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц более чем на 293 млн рублей. «Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что уголовное дело направлено в суд. По данным следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки.