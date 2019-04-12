В Благовещенске возбудили дело после нападения собак на ребёнка

Следственные органы Амурской области возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на девятилетнего мальчика в Благовещенске. Об этом сообщили в областном следственном управлении.

Уточняется, что инцидент произошёл во второй половине дня 11 апреля.

«По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Сотрудники управления подчеркнули, что неоднократно предупреждали областную администрацию о необходимости усилить меры по регулированию численности бродячих собак.

Ранее в областной прокуратуре сообщили о начале проверки после сообщений о нападении бродячих животных на ребёнка на территории хлопкопрядильной фабрики города Благовещенска.

Отмечается, что пострадавший мальчик получил множественные травмы и находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, его состояние оценивается врачами как тяжёлое.

URA.RU передавало, что Курганский городской суд постановил выплатить компенсацию в размере 30 тыс. рублей школьнице, которую укусила собака.