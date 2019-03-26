В Свердловской области возбудили дело после нападения собаки на детей

В Свердловской области возбуждено уголовное дело после нападения собаки на детей в городе Ревда. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

«Уголовное дело возбуждено с учётом того, что... усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте управления.

Уточняется, что дело расследуется по ст. 293 Уголовного кодекса России («Халатность»).

По версии следствия, собака напала на детей во дворе дома.

В результате происшествия пострадал один ребёнок: ему были наложены швы на ноге.

В настоящее время следствие устанавливает должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных.

В середине марта в Магадане после нападения стаи бродячих собак был госпитализирован пятилетний мальчик. Отмечается, что ребёнку потребовалась операция.