В Свердловской области возбудили дело после нападения собаки на детей
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- РИА Новости
«Уголовное дело возбуждено с учётом того, что... усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте управления.
Уточняется, что дело расследуется по ст. 293 Уголовного кодекса России («Халатность»).
По версии следствия, собака напала на детей во дворе дома.
В результате происшествия пострадал один ребёнок: ему были наложены швы на ноге.
В настоящее время следствие устанавливает должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных.
В середине марта в Магадане после нападения стаи бродячих собак был госпитализирован пятилетний мальчик. Отмечается, что ребёнку потребовалась операция.