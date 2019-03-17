В Магадане стая бродячих собак напала на ребёнка

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Стая бродячих собак набросилась на пятилетнего ребёнка в парке Магадана и покусала его, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Магадане стая бродячих собак напала на ребёнка
  • РИА Новости

Как отмечается, мальчик с серьёзными травмами от укусов был госпитализирован и прооперирован.

Губернатор Магаданской области потребовал от муниципальных властей вместе с правоохранительными органами строго в рамках закона решить проблему с бродячими собаками, которые начали бросаться на людей, проинформировали в кабмине.

Ранее URA.RU передавало, что Курганский городской суд постановил выплатить компенсацию в размере 30 тыс. рублей школьнице, которую укусила собака.

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