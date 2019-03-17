В Магадане стая бродячих собак напала на ребёнка
- РИА Новости
Как отмечается, мальчик с серьёзными травмами от укусов был госпитализирован и прооперирован.
Губернатор Магаданской области потребовал от муниципальных властей вместе с правоохранительными органами строго в рамках закона решить проблему с бродячими собаками, которые начали бросаться на людей, проинформировали в кабмине.
Ранее URA.RU передавало, что Курганский городской суд постановил выплатить компенсацию в размере 30 тыс. рублей школьнице, которую укусила собака.