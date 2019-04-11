В Самарской области рассказали о ходе расследования дела о серии нападений на женщин

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Старший помощник прокурора Автозаводского района Тольятти Евгения Слепцова в беседе с kp.ru рассказала о ходе расследования дела о серии нападений на женщин.
В Самарской области рассказали о ходе расследования дела о серии нападений на женщин
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

22-летний подозреваемый был задержан в декабре в Москве. По версии следствия, он подстерегал потерпевших в безлюдных местах и подъездах, наносил телесные повреждения и скрывался.

«В ходе расследования удалось выяснить, что он совершил как минимум шесть преступлений. Три уголовных дела возбуждено по статье 111 УК РФ («Тяжкий вред здоровью») и столько же по статье 116 («Побои»), — заявила Слепцова.

По её словам, в настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим преступлениям на территории Тольятти.

Молодой человек оставлен под арестом до 17 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области задержали подозреваемого в насилии над детьми.

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