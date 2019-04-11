В научном центре Сухопутных войск прошло заседание учёного совета

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В Военном учебно-научном центре Сухопутных войск прошло заседание учёного совета, сообщили в Министерстве обороны России.
В научном центре Сухопутных войск прошло заседание учёного совета
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Мероприятие состоялось под руководством начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Василия Тонкошкурова.

Участники заседания рассмотрели вопросы внедрения передовых форм в программы обучения с учётом сирийского боевого опыта, а также государственной итоговой аттестации выпускников.

«Также необходимо уделить особое внимание качеству отбора офицеров, поступающих для обучения в этом году в общевойсковую академию», — отметил Тонкошкуров.

В марте Генштаб объявил план весеннего призыва.

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