В научном центре Сухопутных войск прошло заседание учёного совета
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Мероприятие состоялось под руководством начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Василия Тонкошкурова.
Участники заседания рассмотрели вопросы внедрения передовых форм в программы обучения с учётом сирийского боевого опыта, а также государственной итоговой аттестации выпускников.
«Также необходимо уделить особое внимание качеству отбора офицеров, поступающих для обучения в этом году в общевойсковую академию», — отметил Тонкошкуров.
В марте Генштаб объявил план весеннего призыва.