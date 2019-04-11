В Свердловской области оштрафовали управляющую компанию за падение снега на трёхлетнего ребёнка
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- РИА Новости
Инцидент произошёл 10 марта в Кушве. Снег упал на женщину с девочкой. Медицинскую помощь ребёнку оказали на месте.
Надзорное ведомство установило факт ненадлежащего исполнения обязанностей по качественной и своевременной очистке кровли. Было заведено административное дело.
Главный инженер управляющей компании привлечён к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи.