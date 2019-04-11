В Свердловской области оштрафовали управляющую компанию за падение снега на трёхлетнего ребёнка

Управляющую компанию «Уютный дом Кушва» оштрафовали на 125 тыс. рублей за падение снега с крыши на трёхлетнего ребёнка, сообщает tagilcity.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области. Директор организации получил штраф в размере 25 тыс. рублей.

© Игорь Руссак

РИА Новости

Инцидент произошёл 10 марта в Кушве. Снег упал на женщину с девочкой. Медицинскую помощь ребёнку оказали на месте. Надзорное ведомство установило факт ненадлежащего исполнения обязанностей по качественной и своевременной очистке кровли. Было заведено административное дело. Главный инженер управляющей компании привлечён к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге госпитализировали беременную женщину, пострадавшую из-за падения наледи.