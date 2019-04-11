МВД сообщило о задержании наехавшего на полицейского в Москве

ГУ МВД России по Москве проинформировало, что водителя автомобиля Toyota, который протащил на капоте полицейского на юге столицы, задержали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение главка.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на Братеевской улице автомобиль был обнаружен, а водитель задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства», — заявили в ГУ МВД.

Ранее СК начал доследственную проверку в связи с наездом автомобиля на полицейского в Москве.

Полицейский получил телесные повреждения, угрозы его жизни и здоровью нет.