МВД сообщило о задержании наехавшего на полицейского в Москве

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ГУ МВД России по Москве проинформировало, что водителя автомобиля Toyota, который протащил на капоте полицейского на юге столицы, задержали.
МВД сообщило о задержании наехавшего на полицейского в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение главка.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на Братеевской улице автомобиль был обнаружен, а водитель задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства», — заявили в ГУ МВД.

Ранее СК начал доследственную проверку в связи с наездом автомобиля на полицейского в Москве.

Полицейский получил телесные повреждения, угрозы его жизни и здоровью нет.

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