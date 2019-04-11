МВД сообщило о задержании наехавшего на полицейского в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение главка.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции на Братеевской улице автомобиль был обнаружен, а водитель задержан и доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства», — заявили в ГУ МВД.
Ранее СК начал доследственную проверку в связи с наездом автомобиля на полицейского в Москве.
Полицейский получил телесные повреждения, угрозы его жизни и здоровью нет.