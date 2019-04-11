Во Всероссийском союзе пациентов соболезнуют в связи со смертью мецената Тетюхина
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- РИА Новости
«Такие подвижники, как Владислав Тетюхин, необходимы. Они защищают не только пациентов, но и само государство. Благодаря таким людям у нас появляется надежда, у государственных структур появляются рабочие модели, которые они могли бы перенять», — сказал он.
Власов отметил, что смерть Владислава Тетюхина является большой потерей для медицины.
«Это серьёзная утрата. Мы очень скорбим и присоединяемся к коллегам. Я передаю соболезнования от имени всех пациентов России его семье. Мы будем помнить о нём и его опыте», — заключил он.
Владислав Тетюхин скончался в возрасте 86 лет.
Тетюхин — бывший генеральный директор ВСМПО-АВИСМА, доктор технических наук. В 2007 году получил звание почётного гражданина Свердловской области.
Также был действительным членом Академии инженерных наук России, лауреатом Ленинской премии и премии Совета министров СССР.