Во Всероссийском союзе пациентов соболезнуют в связи со смертью мецената Тетюхина

Председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью уральского мецената Владислава Тетюхина.

«Такие подвижники, как Владислав Тетюхин, необходимы. Они защищают не только пациентов, но и само государство. Благодаря таким людям у нас появляется надежда, у государственных структур появляются рабочие модели, которые они могли бы перенять», — сказал он.

Власов отметил, что смерть Владислава Тетюхина является большой потерей для медицины.

«Это серьёзная утрата. Мы очень скорбим и присоединяемся к коллегам. Я передаю соболезнования от имени всех пациентов России его семье. Мы будем помнить о нём и его опыте», — заключил он.

Владислав Тетюхин скончался в возрасте 86 лет.

Тетюхин — бывший генеральный директор ВСМПО-АВИСМА, доктор технических наук. В 2007 году получил звание почётного гражданина Свердловской области.

Также был действительным членом Академии инженерных наук России, лауреатом Ленинской премии и премии Совета министров СССР.