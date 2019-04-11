Умер меценат Владислав Тетюхин
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, основателем которого был Тетюхин.
«Полная трудов и свершений жизнь Владислава Валентиновича в медицине является великим примером истинного патриотизма и служения Отечеству», — цитирует tagilcity.ru сообщение УКЛРЦ.
Тетюхин — бывший генеральный директор ВСМПО-АВИСМА, доктор технических наук. В 2007 году получил звание почётного гражданина Свердловской области.
Также был действительным членом Академии инженерных наук России, лауреатом Ленинской премии и премии Совета министров СССР.
Среди наград — ордена Трудового Красного Знамени, Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.