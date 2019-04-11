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МЧС сообщило об аварии на трубопроводе в городе Артёмовском на Урале

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В уральском городе Артёмовском произошла авария на трубопроводе, сообщает URA.RU.
МЧС сообщило об аварии на трубопроводе в городе Артёмовском на Урале
  • © Jochen Tack
  • Gettyimages.ru

«Холодное водоснабжение было отключено в 85 многоквартирных жилых домах, трёх детских садах, школе и центральной городской больнице из-за прорыва водовода», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Аварийно-ремонтные бригады приступили к работе по ликвидации аварии.

К домам и больнице организовали подвоз питьевой воды.

Артёмовская городская прокуратура проводит проверку по факту аварии, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В марте сообщалось, что около 43,5 тыс. жителей Читы остались без электроснабжения из-за отключения цепей линии электропередачи.

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