СК завершил следствие по делу обвиняемой в 17 убийствах ОПГ «Ключевские»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следственного управления Егора Маркова.
Следствие установило, что члены группировки совершали вооружённые нападения на граждан с целью установления криминального контроля, устранения конкурентов и хищения имущества предпринимателей.
«Следователи собрали доказательства совершения бывшими бандитами убийств не менее 17 человек», — говорится в сообщении.
Как заявили в СК, ОПГ «Ключевские» действовала на территории региона на протяжении 1995—2005 годов.
По данным следствия, группировку возглавлял бывший секретарь комсомола одного из заводов в Чите Константин Ключевский, также членами банды были бывший депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов и экс-депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящий.
Ранее в России ужесточили наказание за организацию ОПГ.