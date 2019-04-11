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СК завершил следствие по делу обвиняемой в 17 убийствах ОПГ «Ключевские»

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В Забайкальском крае завершены следственные действия по уголовному делу в отношении восьми бывших участников крупной ОПГ «Ключевские», обвиняемой в убийстве не менее 17 человек и бандитизме.
СК завершил следствие по делу обвиняемой в 17 убийствах ОПГ «Ключевские»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следственного управления Егора Маркова. 

Следствие установило, что члены группировки совершали вооружённые нападения на граждан с целью установления криминального контроля, устранения конкурентов и хищения имущества предпринимателей.

«Следователи собрали доказательства совершения бывшими бандитами убийств не менее 17 человек», — говорится в сообщении.

Как заявили в СК, ОПГ «Ключевские» действовала на территории региона на протяжении 1995—2005 годов.

По данным следствия, группировку возглавлял бывший секретарь комсомола одного из заводов в Чите Константин Ключевский, также членами банды были бывший депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов и экс-депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящий.

Ранее в России ужесточили наказание за организацию ОПГ.

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