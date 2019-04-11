В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к 17 годам колонии за участие в ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд постановил приговорить к 17 годам колонии строгого режима мужчину, воевавшего на стороне террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«В соответствии с приговором суда Солтамурадов Шамиль Шараниевич признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев», — сообщил он.

По версии следствия, в октябре 2014 года Солтамурадов приехал в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам ИГ, и прошёл обучение в тренировочном лагере.

При этом с апреля по август 2015 года на территории Сирии и Ирака он принимал участие в боевых действиях против сирийских вооружённых сил, а также охранял позиции ИГ, считает следствие.

В конце августа он уехал в Турцию, после чего скрывался в странах Европы.

Ранее стало известно, что экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.