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На востоке Крыма нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым нашли в районе села Бондаренково место ведения незаконной изыскательской деятельности на территории боёв времён Великой Отечественной войны.
На востоке Крыма нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При обследовании участка обнаружена 41 миномётная мина, восемь артиллерийских снарядов, 16 ручных гранат.

Сотрудники подразделения разминирования Минобороны переместили боеприпасы для утилизации на военный полигон. Со своей стороны, Пограничное управление принимает меры по установлению причастных к незаконной изыскательской деятельности.

Также стало известно, что на территории крепости Керчь найдено девять осколочных авиабомб. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Боеприпасы обезврежены на специализированном полигоне.

Ранее стало известно, что в Курской области обнаружили мину времён Великой Отечественной войны.

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