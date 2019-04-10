В Кировской области завершили расследование дела против обвиняемых в организации подпольных казино

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В Кировской области завершили расследование уголовного дела против обвиняемых в организации подпольных казино, сообщает progorod43.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Кировской области завершили расследование дела против обвиняемых в организации подпольных казино
  • © pixabay.com

По имеющимся данным, с марта по ноябрь 2018 года в восьми помещениях в разных районах Кирова и Кирово-Чепецка трое членов организованной группы незаконно проводили азартные игры.

Дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Забайкальском крае обвиняемым в организации подпольных казино грозит до 20 лет лишения свободы.

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