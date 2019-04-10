Движение по Крестовскому острову ограничат из-за «Петербургского полумарафона»

Движение по Крестовскому острову планируют ограничить из-за «Петербургского полумарафона», сообщает kp.ru.

«Движение транспортных средств 21 апреля с 10:50 до 14:00 будет прекращено по следующим участкам дорог: Крестовский проспект от улицы Рюхина до Южной дороги, Южная дорога от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи, Теннисная аллея, Велосипедная аллея», — заявили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту.

Также будет перекрыт проезд по Северной дороге от Велосипедной до Северной аллеи.

Кроме того, с 00:00 18 апреля до 10:50 21 апреля будет ограничена парковка автомобилей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи ограничат движение из-за Всероссийских соревнований по велоспорту.