Более 1,5 тысячи человек примут участие в параде Победы в Твери

Участниками парада Победы в Твери станут свыше 1,5 тыс. человек, сообщает kp.ru.

«Из них около 1300 — это военнослужащие и представители Суворовского училища, а ещё около 230 человек — сотрудники других силовых структур и ведомств», — заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Там также отметили, что прохождения военной техники в городе не планируется, однако, не исключён статический показ вооружения, относящегося к Военной академии воздушно-космической обороны.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.