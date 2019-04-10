Более 1,5 тысячи человек примут участие в параде Победы в Твери

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Участниками парада Победы в Твери станут свыше 1,5 тыс. человек, сообщает kp.ru.
Более 1,5 тысячи человек примут участие в параде Победы в Твери
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Из них около 1300 — это военнослужащие и представители Суворовского училища, а ещё около 230 человек — сотрудники других силовых структур и ведомств», — заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Там также отметили, что прохождения военной техники в городе не планируется, однако, не исключён статический показ вооружения, относящегося к Военной академии воздушно-космической обороны.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.

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