Суд продлил арест трём фигурантам дела Baring Vostok на три месяца

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Суд продлил арест трём фигурантам дела Baring Vostok на три месяца, обвиняемые останутся под стражей до 14 июля. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Суд продлил арест трём фигурантам дела Baring Vostok на три месяца
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения (директору по инвестициям Baring Vostok Ивану) Зюзину, (партнёру в области медиа Вагану) Абгаряну и (гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму) Владимирову», — цитирует её агентство.

Ранее СК попросил суд перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви.

В феврале Калви задержали, а позднее арестовали. Его и ещё пять человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.

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