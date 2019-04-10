В ЧФ рассказали о подготовке к Дню ПВО в Севастополе

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В Севастополе идёт подготовка к Дню Войск противовоздушной обороны, сообщает kp.ru.
В ЧФ рассказали о подготовке к Дню ПВО в Севастополе
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

12 апреля в центре города состоится выставка военной техники.

«У жителей и гостей Севастополя имеется уникальная возможность ознакомиться с современным зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», командно-штабными и другими специальными машинами и тренажёрами, стоящими на вооружении войск ПВО», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Также запланирован праздничный концерт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.

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