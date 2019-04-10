В Томске отменили рейс в Москву из-за неисправности самолёта
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- РИА Новости
«В ходе предполётного осмотра была выявлена техническая неисправность. Вылет был отменён», — приводит её слова РИА Новости.
Отмечается, что на рейс зарегистрированы 152 пассажира, 40 из них пожелали разместиться в гостинице. Всех пассажиров обеспечили напитками и питанием.
Согласно предварительным данным прокуратуры, пассажиров планируется отправить в Москву либо 10 апреля через Новосибирск, либо 11 апреля, этот вопрос решается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Саратове задымился самолёт авиакомпании Utair, следовавший в Сургут.