В Томске отменили рейс в Москву из-за неисправности самолёта

Пассажирский самолёт Airbus A321 не смог вылететь из Томска в Москву в связи с обнаруженной технической неисправностью, рейс был отменён. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

«В ходе предполётного осмотра была выявлена техническая неисправность. Вылет был отменён», — приводит её слова РИА Новости.

Отмечается, что на рейс зарегистрированы 152 пассажира, 40 из них пожелали разместиться в гостинице. Всех пассажиров обеспечили напитками и питанием.

Согласно предварительным данным прокуратуры, пассажиров планируется отправить в Москву либо 10 апреля через Новосибирск, либо 11 апреля, этот вопрос решается.

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