В Саратове задымился самолёт, следовавший в Сургут

Короткая ссылка
В Саратове задымился самолёт авиакомпании Utair, следовавший в Сургут. Об этом сообщает URA.RU.
В Саратове задымился самолёт, следовавший в Сургут
  • Reuters

«Экипаж воздушного судна ЯК-42Д авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Саратов — Сургут, прекратил взлёт из-за задымления в кабине самолёта», — заявила пресс-секретарь аэропорта Саратов-Центральный Елена Калашникова.

По её словам, командир самостоятельно принял решение о прекращении взлёта и заруливании на стоянку.

Всего в самолёте находились 99 человек. Информации о пострадавших нет. В настоящее время пассажиры размещены в аэропорту и ожидают резервный борт.

В декабре сообщалось, что самолёт из Таиланда совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить