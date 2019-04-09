В Саратове задымился самолёт, следовавший в Сургут

В Саратове задымился самолёт авиакомпании Utair, следовавший в Сургут. Об этом сообщает URA.RU.

«Экипаж воздушного судна ЯК-42Д авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Саратов — Сургут, прекратил взлёт из-за задымления в кабине самолёта», — заявила пресс-секретарь аэропорта Саратов-Центральный Елена Калашникова.

По её словам, командир самостоятельно принял решение о прекращении взлёта и заруливании на стоянку.

Всего в самолёте находились 99 человек. Информации о пострадавших нет. В настоящее время пассажиры размещены в аэропорту и ожидают резервный борт.

В декабре сообщалось, что самолёт из Таиланда совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга.