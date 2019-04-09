В Подмосковье почти 470 детей-сирот обрели семью с начала года

В Московской области почти 470 детей-сирот обрели семью с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.

Всего в Подмосковье около 4,1 тыс. приёмных семей. Из них 88 созданы в этом году.

«В регионе работают 75 школ подготовки приёмных семей. С начала года их посетили уже 344 человека, 97 из которых уже приняли детей в семью. В рамках обучения потенциальные усыновители могут пообщаться с юристами, психологами, медиками — специалисты ответят на все вопросы, связанные с усыновлением ребёнка», — заявила Забралова.

Также стало известно, что более 93% детей-сирот в Крыму воспитываются в приёмных семьях, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в республике Ирину Клюеву.

«Каждый ребёнок из данной категории на 100% охвачен оздоровлением», — добавила она.

Ранее сообщалось, что число приёмных семей в Москве выросло в 7,5 раза с 2010 года.