Число приёмных семей в Москве выросло в 7,5 раза с 2010 года

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Число приёмных семей в Москве увеличилось в 7,5 раза с 2010 года, сообщает m24. К настоящему времени их количество достигает 2672.
Число приёмных семей в Москве выросло в 7,5 раза с 2010 года
  • ©pixabay.com

В семьях воспитываются 92,7% детей-сирот.

В семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут около 19 тыс. детей. В учреждениях для сирот находятся почти 1,5 тыс. человек.

«За условиями жизни детей, соблюдением их прав и интересов, обеспечением сохранности имущества следят органы опеки и попечительства, а также специалисты по работе с семьями и психологи центров помощи семье», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее в Госдуме предложили приравнять выплаты опекунам к прожиточному минимуму детей.

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