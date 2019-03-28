Число приёмных семей в Москве выросло в 7,5 раза с 2010 года

Число приёмных семей в Москве увеличилось в 7,5 раза с 2010 года, сообщает m24. К настоящему времени их количество достигает 2672.

В семьях воспитываются 92,7% детей-сирот.

В семьях, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут около 19 тыс. детей. В учреждениях для сирот находятся почти 1,5 тыс. человек.

«За условиями жизни детей, соблюдением их прав и интересов, обеспечением сохранности имущества следят органы опеки и попечительства, а также специалисты по работе с семьями и психологи центров помощи семье», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее в Госдуме предложили приравнять выплаты опекунам к прожиточному минимуму детей.