Песков прокомментировал решение ЕСПЧ в отношении Навального

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск блогера Алексея Навального к России.

Отмечается, что иском блогер оспаривал законность своего содержания под домашним арестом в 2014—2015 годах во время ожидания вердикта суда по делу Yves Rocher.

«Достаточно неожиданно, я бы не сказал, что оно (решение. — RT) ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться. В остальном у нас есть Министерство юстиции — это его прерогатива заниматься этими вопросами», — сказал Песков.

Ранее ЕСПЧ признал незаконным помещение Навального в 2014 году под домашний арест и ​призвал российскую сторону выплатить блогеру €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €2,6 тыс. в качестве возмещения судебных издержек.

В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными по делу о хищении средств компании Yves Rocher.

Алексея Навального приговорили к 3,5 года лишения свободы условно, его брат получил 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.